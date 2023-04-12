В Житковичах водитель умер за рулем, столкнулись Kia, Toyota и Ford - обзор ДТП

Житковичи

В Житковичах водитель умер за рулем. Инцидент произошел минувшим вечером. В какой-то момент Peugeot съехал с дороги и протаранил забор. Приехавшая скорая лишь констатировала смерть мужчины.

Светлогорский р-н

Авария в Светлогорском районе. ДТП произошло на автодороге Октябрьский - Паричи - Речица. МАЗ, поворачивая на перекрестке, не заметил Citroen, чем создал аварийную обстановку. Такого маневра владелец С8 не простил. Обогнав по обочине фургон, водитель универсала затормозил перед многотонной машиной, из-за чего грузовик въехал в Citroen. В ГАИ заявили, что обоим водителям грозит лишение прав.

Минск