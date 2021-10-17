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В Жлобине нога 6-летнего ребенка застряла в батарее, понадобилась помощь спасателей

Забава маленького непоседы превратилась в проблему. Вынужденно родители позвали в гости спасателей и медиков. В Жлобине нога шестилетнего ребенка застряла в батарее. Мама с папой вызволить мальчика из своеобразного плена не могли. Специалистам подобная ситуация оказалась знакома - ножку смазали вазелиновым маслом, приложили небольшое усилие и достали из радиатора отопления. После осмотра сотрудниками скорой помощи стало понятно, что ребенок не пострадал и в медицинской помощи не нуждается.

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