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В Жлобине правоохранители задержали 17-летнего парня с крупной партией насвая

Сообщается, что несовершеннолетний ехал на маршрутке из Минска. В спортивной сумке и было найдено 10 кг некурительной смеси, а также мелкие пакеты для фасовки. В отношении молодого человека составлен протокол, ему грозит штраф до 1000 рублей или административный арест за незаконные действия с некурительными изделиями.

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