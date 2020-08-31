В Жлобине правоохранители задержали 17-летнего парня с крупной партией насвая

Сообщается, что несовершеннолетний ехал на маршрутке из Минска. В спортивной сумке и было найдено 10 кг некурительной смеси, а также мелкие пакеты для фасовки. В отношении молодого человека составлен протокол, ему грозит штраф до 1000 рублей или административный арест за незаконные действия с некурительными изделиями.