В Жодино дворник за 6 с половиной лет ничего не делала на работе, хотя ежемесячно получала зарплату

За 6 с половиной лет она незаконно заработала около 15 тысяч рублей. За хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в крупном размере, в отношении директора кооперативавозбуждено уголовное дело. Санкция предусматривает лишение свободы до 10 лет.

Владимир Ровдо, начальник отдела УБЭП УВД Минской области