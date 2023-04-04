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В Жодино дворник за 6 с половиной лет ничего не делала на работе, хотя ежемесячно получала зарплату

Тайный дворник 6 с половиной лет работал в Жодино. 58-летняя директор жилищного кооператива на бумаге устроила к себе 28-летнюю дочь. Сама девушка обязанности дворника не выполняла, при этом ежемесячно получала зарплату на карту.

За 6 с половиной лет она незаконно заработала около 15 тысяч рублей. За хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в крупном размере, в отношении директора кооперативавозбуждено уголовное дело. Санкция предусматривает лишение свободы до 10 лет.
Владимир Ровдо, начальник отдела УБЭП УВД Минской области

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