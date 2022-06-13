В Жодино пьяный мужчина разбил стекло в машине скорой помощи, как итог - уголовное дело

Причину своего поступка объяснить не смог. Уголовное дело за хулиганство расследуют в Жодино. Фигурант - местный житель 1966 года рождения. Мужчина, будучи пьяным, разбил стекло боковой двери в машине скорой помощи. Известно, что в оперативно-дежурную службу Жодинского ГОВД поступило сообщение от фельдшера о том, что когда везли в городскую больницу пациента (а мужчина был пьяным, и ему необходимо было наложить швы), тот, находясь в салоне, ногами выбил стекло двери. В милиции добавили, что скорую вызвали прохожие, когда заметили, что возле подъезда дома упал человек и разбил голову.