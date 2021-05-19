В Жодино задержали двух закладчиков психотропа

Александра Попова, официальный сотрудник УВД Минской области: Установлено, что кристаллическое вещество содержит в своем составе альфа-PVP, которое является особо опасным психотропным веществом, не используемым в медицинских целях. По предварительной информации, вещество хранилось с целью сбыта. На интернет-магазин оба работали около двух месяцев. Жодинским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

