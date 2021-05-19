3.74 BYN
2.91 BYN
3.39 BYN
В Жодино задержали двух закладчиков психотропа
В Жодино задержали двух закладчиков - у них нашили 125 граммов психотропа. На двоих местных жителей (20 и 21 год) вышел наркоконтроль. Задерживали при поддержке ОМОНа. При себе и в тайниках на территории Жодино и в Минске обнаружено вещества синего цвета. Изъятое отправили на экспертизу.
Александра Попова, официальный сотрудник УВД Минской области:Установлено, что кристаллическое вещество содержит в своем составе альфа-PVP, которое является особо опасным психотропным веществом, не используемым в медицинских целях. По предварительной информации, вещество хранилось с целью сбыта. На интернет-магазин оба работали около двух месяцев. Жодинским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.