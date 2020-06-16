В Жодино задержан наркодилер

По оперативной информации, им оказался 35-летний местный житель, который не только употреблял наркотики, но и наладил сбыт марихуаны среди знакомых. Как выяснилось, мужчина торговал запрещенным зельем недалеко от своего дома. Для встречи с покупателем он чаще всего выходил на улицу. Перед задержанием торговец успел спрятать товар во дворе, но позже он был найден. Во время спецоперации изъято 250 граммов марихуаны. Во время осмотра квартиры задержанного оперативники обнаружили в подвале специально отведенное место, оборудованное для выращивания канабиса. Растениевод оказался с опытом, он установил в помещении лампы, снабдив его светом и теплом, следил за уровнем влажности, а также соорудил систему вентиляции. По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело.