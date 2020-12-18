В разработку оперативников ранее не попадал, но все бывает впервые. В Жодино задержан подозреваемый в незаконном производстве наркотика. Взяли 41-летнего мужчину дома, где и обнаружили траву. Еще часть дурмана находилась в гараже. В общей сложности изъято 300 граммов марихуаны. Нашли правоохранители и семена конопли, видимо, для будущего урожая. По предварительной информации, в теплое время года делец выращивал зелье в лесу, затем собирал и сушил. Судя по уликам, которые были найдены в жилище, продукт он предпочитал тестировать лично.