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В Зоне отчуждения в Украине продолжают полыхать леса
На борьбу со стихией брошены практически все силы. Напомню в начале апреля на границе Киевской и Житомирской областей вспыхнули сильные пожары. Огонь стал распространяться в сторону Чернобыльской АЭС. Как отметили на недавнем брифинге Украинские спасатели, ситуация постепенно нормализуется. Накануне утром в Чернобыльской зоне ликвидирован очаг вблизи села Корогод. Не смотря на все усилия, не удается локализовать еще 3 очага. Там работают более 1300 человек и 300 единиц техники.
Последствия сложной ситуации ощутили в Киеве - дым и смог застилает улицы столицы и других городов. Подробности в материале Александра Камовича.
Сперва горели 20 гектаров, а потом уже более ста. Тушить пожар начали еще 4 апреля с привлечением авиации, десятка единиц техники и полторы сотни людей. Однако ситуация осложнялась сильным ветром. Впрочем стихию удалось остановить. Тем не менее, на месте лесных пожаров на территории Зоны отчуждения привлечено более 1300-от человек и 300 единиц техники.
Кроме того, спасатели борются с пожарами в Житомирской области. Сейчас основные усилия направлены на тушение и локализацию двух крупных очагов. Украинские спасатели поддерживают связь с МЧС Беларуси по вопросам совместного выполнения мероприятий по ликвидации пожаров. В свою очередь метеорологи отмечает ухудшение видимости до 1 км и менее из-за частичного задымление. Ветер несет дым в южном направлении с зоны отчуждения в западные районы Киевской области и из северных районов Житомирской области по направлению к областному центру. Накануне, жители этих городов сообщали о сильном смоге и дыме.
Видео последствий недавнего пожара вблизи Чернобыльской электростанции. Вызженная земля, остатки леса. За 30 лет без человека, возрожденная флора и фауна все же уступила в борьбе со стихией.
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