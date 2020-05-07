Вас снимает камера. Мужчина забрал чужой велосипед и не остался незамеченным

В милицию обратилась жительница столицы, у нее из подъезда пропал велосипед. Разобраться в ситуации удалось после изучения записи с камеры наблюдения - правоохранители установили личность жулика. Это 36-летний минчанин. И со стражами порядка он знаком не понаслышке. Общая сумма ущерба 900 рублей.