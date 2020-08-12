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Вблизи деревни Голынец в Могилевском районе столкнулись Chevrolet Niva и Audi 80

По предварительной информации, водитель внедорожника не уступил дорогу легковушке.В результате аварии пострадали шофер Chevrolet Niva и две его попутчицы, а также пассажир Audi. Все они были госпитализированы.

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