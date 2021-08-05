Вблизи деревни Стрельск задержали браконьеров, которые выловили около 40 кг рыбы

Следует отметить, что указанный браконьерский улов, вскрытый госинспекторами, является одним из наиболее крупных за последние месяцы. Вред природе превысил особо крупный размер, в связи с чем в действиях указанных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 281 УК Республики Беларусь на место происшествия была вызвана СОГ ОВД Мозырского райисполкома. В тот же день, на фотоловушку в угодьях "Лясковичи", попал мужчина с ружьем в руках. Личность охотника установили - он пояснил, что действительно хотел сходить на дичь, но не успел. При этом инспекторы установили, что оружие не зарегистрировано - его мужчина припрятал в схроне. А дальше больше…

Александр Драгун, начальник управления Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси