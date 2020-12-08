Вблизи Слонимского шоссе на свалке были найдены боеприпасы

Отголоски войны в Барановичах. На Слонимском шоссе во время уборочных работ на свалке были найдены металлические предметы, которые внешне напоминали снаряды. На место выехали милиционеры, которые оперативно оцепили территорию для безопасности людей. Саперы идентифицировали боеприпасы. Как выяснилось, это 105- и 75-миллиметровые артиллерийские снаряды, которые использовали в годы Великой Отечественной войны. Других боеприпасов на этой территории военнослужащие не обнаружили. Артефакты уничтожили.