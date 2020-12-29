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Вечер с приключениями выдался для двух парней на одной из заправок в Заславле

Молодые люди взяли со стеллажа алкоголь и ушли, не заплатив за спиртное. Работники АЗС вызвали милицию, бойцы департамента охраны нашли беглецов недалеко от заправки в лесу. При виде милиционеров парни попытали скрыться, но были задержаны.

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