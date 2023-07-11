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Виновником аварии с пострадавшей девочкой в Дрибинском районе оказался 17-летний парень

Взял ключи от машины без ведома взрослых - поездка едва не закончилась трагедией. В СК Беларуси рассказали подробности аварии в Дрибинском районе, где пострадала 8-летняя пассажирка "шкоды". Девочка в тяжелом состоянии была госпитализирована. Напомним, события произошли днем 1 мая. По версии следствия, в тот день за руль иномарки сел 17-летний житель Могилева - пасынок владельца авто. Парень воспользовался тем, что отчим с матерью работали в огороде. Покататься за городом с братом захотели и три его младшие сестренки - восьми, десяти и четырнадцати лет. Не подумав о последствиях, юноша взял их с собой.

Малолетние расположились на заднем сидении, не пристегнув ремни безопасности. Детское удерживающее устройство в автомобиле отсутствовало. Двигаясь по гравийной дороге, несовершеннолетний не учел дорожное покрытие проезжей части и не выбрал безопасную скорость, а из-за отсутствия опыта вождения не справился с управлением автомобиля. Иномарка выехала за пределы проезжей части и съехала в мелиоративный канал, где врезалась в земляной откос. От удара 8-летняя пассажирка с заднего сидения переместилась в переднюю часть автомобиля. В результате ДТП девочка получила тяжелые травмы головы.
Татьяна Старосотникова, официальный представитель УСК по Могилевской области

О случившемся подросток сообщил родителям, те сразу вызвали скорую помощь. А о том, кто на самом деле сидел за рулем, инспекторам ГАИ тогда не рассказали. Однако следователи собрали достаточно доказательств вины 17-летнего парня и предъявили ему обвинение. Сейчас фигурант под присмотром матери. В ближайшее время в деле будет разбираться суд.

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