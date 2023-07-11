3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
Виновником аварии с пострадавшей девочкой в Дрибинском районе оказался 17-летний парень
Взял ключи от машины без ведома взрослых - поездка едва не закончилась трагедией. В СК Беларуси рассказали подробности аварии в Дрибинском районе, где пострадала 8-летняя пассажирка "шкоды". Девочка в тяжелом состоянии была госпитализирована. Напомним, события произошли днем 1 мая. По версии следствия, в тот день за руль иномарки сел 17-летний житель Могилева - пасынок владельца авто. Парень воспользовался тем, что отчим с матерью работали в огороде. Покататься за городом с братом захотели и три его младшие сестренки - восьми, десяти и четырнадцати лет. Не подумав о последствиях, юноша взял их с собой.
Малолетние расположились на заднем сидении, не пристегнув ремни безопасности. Детское удерживающее устройство в автомобиле отсутствовало. Двигаясь по гравийной дороге, несовершеннолетний не учел дорожное покрытие проезжей части и не выбрал безопасную скорость, а из-за отсутствия опыта вождения не справился с управлением автомобиля. Иномарка выехала за пределы проезжей части и съехала в мелиоративный канал, где врезалась в земляной откос. От удара 8-летняя пассажирка с заднего сидения переместилась в переднюю часть автомобиля. В результате ДТП девочка получила тяжелые травмы головы.
О случившемся подросток сообщил родителям, те сразу вызвали скорую помощь. А о том, кто на самом деле сидел за рулем, инспекторам ГАИ тогда не рассказали. Однако следователи собрали достаточно доказательств вины 17-летнего парня и предъявили ему обвинение. Сейчас фигурант под присмотром матери. В ближайшее время в деле будет разбираться суд.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Как реагировать на современные вызовы, обсудили на Международной военно-научной конференции
Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей