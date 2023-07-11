Виновником аварии с пострадавшей девочкой в Дрибинском районе оказался 17-летний парень

Взял ключи от машины без ведома взрослых - поездка едва не закончилась трагедией. В СК Беларуси рассказали подробности аварии в Дрибинском районе, где пострадала 8-летняя пассажирка "шкоды". Девочка в тяжелом состоянии была госпитализирована. Напомним, события произошли днем 1 мая. По версии следствия, в тот день за руль иномарки сел 17-летний житель Могилева - пасынок владельца авто. Парень воспользовался тем, что отчим с матерью работали в огороде. Покататься за городом с братом захотели и три его младшие сестренки - восьми, десяти и четырнадцати лет. Не подумав о последствиях, юноша взял их с собой.