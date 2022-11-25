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Виртуальная любовь к девушке обошлась 40-летнему минчанину в $20 тыс.
Красивой истории любви не случилось… На удочку "заграничных полковников" теперь попадаются не только белорусские женщины, но и мужчины.
В погоне за личным счастьем и красавицей-женой иностранкой, белорус познакомился в интернете якобы с военнослужащей из Сирии. Именно поэтому связь дама могла поддерживать якобы только по переписке, и возможности позвонить у нее не было.
Спустя два месяца между собеседниками сложились довольно теплые отношения, и девушка предложила переехать жить в Беларусь. Мужчине это идея пришлась по душе, но потенциальная подруга сообщила, что сначала отправит посылку с вещами и семейными ценностями. Спустя некоторое время влюбленному на электронную почту пришло уведомление о том, что груз доставлен в аэропорт и необходимо оплатить транспортные услуги компании. Не задумываясь, "Ромео" в ожидании встречи с "Джульеттой" погасил счет на 6 тысяч долларов.
В последующем транспортная компания отправляла ему различные уведомления о необходимости внесения денежных средств. Потерпевший не понимал назначения более половины платежей, однако все равно их совершал. Когда мужчина потратил все свои сбережения, он сообщил об этом своей знакомой. Несмотря на это девушка попросила найти еще денег для приобретения ею специальной отпускной формы, без наличия которой она не сможет покинуть страну. Как раз в это время потерпевшему на электронную почту пришло уведомление о возврате той самой посылки в страну отправителя без объяснения причин.
Официальный представитель отмечает, что когда минчанин понял, что его обманули, он сразу обратился с заявлением в милицию. "Следует отметить, что за доставку вещей возлюбленной он в общей сумме заплатит более 20 тысяч долларов США. По факту мошеннических действий, совершенных в особо крупном размере, Центральным (г. Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 Уголовного кодекса Республики Беларусь", - отмечает Екатерина Гарлинская.
Мужчина по сей день поддерживает связь со своей возлюбленной, и она по-прежнему просит найти деньги, чтобы приехать к нему в Беларусь.
Фото:pixabay.com
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