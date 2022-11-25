Виртуальная любовь к девушке обошлась 40-летнему минчанину в $20 тыс.

В последующем транспортная компания отправляла ему различные уведомления о необходимости внесения денежных средств. Потерпевший не понимал назначения более половины платежей, однако все равно их совершал. Когда мужчина потратил все свои сбережения, он сообщил об этом своей знакомой. Несмотря на это девушка попросила найти еще денег для приобретения ею специальной отпускной формы, без наличия которой она не сможет покинуть страну. Как раз в это время потерпевшему на электронную почту пришло уведомление о возврате той самой посылки в страну отправителя без объяснения причин.