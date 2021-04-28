Вишинг и фишинг продолжают набирать обороты

Количество жертв интернет-мошенников растет. Действуют аферисты по принципу "кто владеет информацией, тот владеет миром". И необходимую информацию киберпреступники добывают с помощью игры на доверии. Потенциальный пострадавший не успевает даже опомниться и проанализировать ситуацию, как мошенник узнает все нужные для незаконных манипуляций данные.



Сотрудник банка, покупатель на сайте - для достижения своих целей аферисты примеряют разные роли. Еще раз о видах интернет-мошенничеств и реальная история жертвы в материале Карины Пашковой.



5 800 рублей - такой суммы лишилась Татьяна после разговора с киберпреступниками. Девушке позвонил в Viber якобы сотрудник банка, сообщил о неких списаниях денег с ее счета. Нужно было действовать быстро.



Несколько уточняющих вопросов, среди которых и сумма на счете. А после Татьяне предложили перевести деньги с карты на так называемый резервный счет. Якобы для того, чтобы впоследствии вернуть их клиентке.



Татьяне предложили установить специальную программу, и вскоре аферисты уже мониторили содержимое ее телефона. Пока девушка выполняла указания человека по ту сторону провода, мошенники попросту списали деньги с ее счета. Такой вид мошенничества называется вишингом, и в последнее время все больше белорусов оказываются жертвами подобных аферистов. Последние, что называется, не останавливаются на достигнутом и придумывают новые способы выманивания денег.



Потенциальная жертва переходит по ссылке, выполняет необходимые команды, вводя данные своей карты, и остается ни с чем. Добрались интернет-жулики и до социальной сети "Инстаграм". Они получают доступ к страничке и размещают пост с просьбой о финансовой помощи. Причина всегда веская, а далее неравнодушные люди перечисляют деньги на указанные счета. Увы, раскрыть такие преступления и задержать преступников непросто, зачастую последние находятся даже не в Беларуси. Правоохранители еще раз напоминают: не надо предоставлять данные карты никому. А пароли в соцсетеях лучше менять чаще, это позволит обезопасить свои данные и сбережения.



