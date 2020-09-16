В поле зрения витебских правоохранителей попал работающий 28-летний житель областного центра. По имеющейся у оперативников информации, мужчина был причастен к незаконному обороту наркотиков и сам являлся активным потребителем зелья. Во время его задержания сотрудниками по наркоконтролю и противодействию торговли людьми Первомайского РОВД у витебчанина было обнаружено несколько граммов высушенной марихуаны.



После этого милиционеры отправились осматривать жилище подозреваемого. И здесь ими была обнаружена импровизированная мини-плантация по возделыванию конопли. В нише на балконе мужчина оборудовал небольшое место, где находились горшки под семена, удобрения, вентилятор и лампа. Все это способствовало более быстрому созреванию урожая.



Тут же в тайнике была обнаружена уже высушенная и готовая к употреблению марихуана. Как установили эксперты, всего изъято почти 53 грамма наркотика. В отношении подозреваемого следователями возбуждено уголовное дело.



