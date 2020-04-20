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Витебские милиционеры продолжают разбираться в обстоятельствах аферы на 100 тысяч долларов
По информации правоохранителей, 36-летний житель Глубокого брал в долг у знакомых под проценты деньги, но возвращать ничего не собирался. Информация о финансовых аферах начала поступать в правоохранительные органы в прошлом году. Одной из жертв подозреваемого стал 33-летний житель Глубокого, передавший тому 1 миллион российских рублей. Гарантией возврата валюты должна была стать расписка, предусматривающая залог иномарки заемщика.
Однако в последующем злоумышленник не признал документ, сославшись на неверно указанный регистрационный номер автомобиля. Подробнее с материалами уголовного дела ознакомился Юрий Шевчук. Вот та самая расписка, по которой 36-летний жителей города Глубокое обязался вернуть своему товарищу 1 миллион российских рублей. В противном случае второму в качестве погашения долга должен был уйти автомобиль «ауди». Но со временем мужчина пересмотрел условия документа и, сославшись на неточности в нем, отказался отдавать и деньги, и машину.
А годом ранее на уловку этого же афериста попался и 33-летний минчанин. Он под честное слово передал тому 70 тысяч с условием в срок получить их обратно еще и с процентами. Но и в этом случае у заемщика оказался свой взгляд на проблему долга. В итоге кредитору удалось вернуть лишь 40 тысяч долларов, после чего он пригрозил подозреваемому судом.
Как выяснилось, все деньги мужчина тратил на возврат предыдущих долгов, повседневные нужды и онлайн-ставки в букмекерских конторах. В итоге такой подход к долгам обернулся уголовным делом. Статья "Мошенничество в особо крупном размере" предусматривает до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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