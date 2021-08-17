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Витебские оперативники задержали крупного наркоторговца
Выяснилось, что 27-летний парень официально не работает, однако уже практически год трудится оптовым курьером и закладчиком в онлайн-маркете. География поля его деятельности была обширна. Дилер успел отметиться не только в Витебском, но и Минском, а также Могилевском регионах. Взяли молодого человека во время очередной транспортировки весомой партии товара.
В ходе осмотра его автомобиля были найдены особо опасные психотропные вещества параметилэфедрон и альфа-PVP. Общая масса изъятого составила почти 200 граммов. Также наркотики и специальные инструменты для их взвешивания и фасовки были обнаружены и в квартире витебчанина. В ходе дальнейших оперативных мероприятий сотрудникам милиции в различных местах Витебска, Полоцка и Орши удалось изъять более ста закладок с наркотиками.
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