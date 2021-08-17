Витебские оперативники задержали крупного наркоторговца

В ходе осмотра его автомобиля были найдены особо опасные психотропные вещества параметилэфедрон и альфа-PVP. Общая масса изъятого составила почти 200 граммов. Также наркотики и специальные инструменты для их взвешивания и фасовки были обнаружены и в квартире витебчанина. В ходе дальнейших оперативных мероприятий сотрудникам милиции в различных местах Витебска, Полоцка и Орши удалось изъять более ста закладок с наркотиками.

Оперативный сотрудник УВД Витебской области