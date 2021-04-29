Готовились заранее, выбирали нужное время, влезали в дома и выносили самое ценное. Витебские оперативники задержали серийных дачных воров. По информации милиции, обносить дома в Витебском и Лиозненском районах подозреваемые стали несколько месяцев назад. Они тщательно выбирали место для будущего преступления и дожидались нужного времени. Пользуясь тем, что один из мужчин работал таксистом, они передвигались на его авто, где и перевозили украденное. После очередной вылазки их и задержали.