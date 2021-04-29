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Витебские оперативники задержали серийных дачных воров
Готовились заранее, выбирали нужное время, влезали в дома и выносили самое ценное. Витебские оперативники задержали серийных дачных воров. По информации милиции, обносить дома в Витебском и Лиозненском районах подозреваемые стали несколько месяцев назад. Они тщательно выбирали место для будущего преступления и дожидались нужного времени. Пользуясь тем, что один из мужчин работал таксистом, они передвигались на его авто, где и перевозили украденное. После очередной вылазки их и задержали.
Личности злоумышленников были уже хорошо знакомы сыщикам. 34- и 42-летний мужчины уже были судимы за кражи. По предварительной информации, именно за решеткой будущие напарники и разработали свой бизнес-план. Фигуранты успели совершить как минимум 10 краж.
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