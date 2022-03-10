Витебские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза насосов на территорию ЕАЭС

Насосы и насосные установки стоимостью почти 400 тысяч рублей пытались незаконно ввезти на территорию ЕАЭС. Попытку пресекли витебские таможенники. Известно, что грузовик Volvo ехал из Германии в Россию через пункт пропуска "Григоровщина".

По документам количество товара не сошлось, помимо заявленного оборудования таможенники обнаружили еще почти 2 тысячи штук насосов и насосных установок. Перевозчик занизил стоимость на 56 тысяч. По данному факту начат административный процесс. Санкция статьи предусматривает штраф до 30 % от стоимости товара.