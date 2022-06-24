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Витебский ГУБОП задержал вымогателя

Угрожал сжечь вместе с родней, Витебский ГУБОП задержал вымогателя. Предварительно, работал фигурант не один. По информации правоохранителей, с июля прошлого года по февраль этого злоумышленники вымогали почти три миллиона российских рублей у четверых жителей Оршанского и Дубровенского районов.

Это уроженец Витебского региона, но долгое время злоумышленник жил в Смоленской области. Возбуждено уголовное за вымогательство, совершенное организованной группой в крупном размере. Подельников фигуранта ищут оперативники.

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