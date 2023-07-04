Витебский перфоманс: с какой целью 22-летний житель областного центра стрелял из пневматики

Милиция заинтересовалась парнем из Витебска, который ночью стрелял из пневматики. На днях на некоторых интернет-ресурсах разошлось видео, как некий молодой человек направляет оружие в сторону подъезда дома на улице 33-й Армии, а после - и в сторону людей. Судя по комментариям в Сети, хулигана пытались остановить очевидцы, но - тщетно. И попросили они во всем разобраться правоохранителей. Когда в дело вмешались оперативники, выяснилось, что антигерой ролика - 22-летний местный житель. 1 июля он предложил двум приятелям провести время в компании алкогольных напитков. Когда все трое около полуночи подъехали к дому фигуранта, тот внезапно устроил друзьям перформанс.