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Витебский школьник похитил 13 тысяч рублей с иностранных банковских карт
Как на него вышли оперативники - не сообщается. Известно только, что ему 17 лет, преступления совершались с октября по ноябрь 2021 года, пострадали почти 4 десятка человек - граждане Италии, Испании, Аргентины, Уругвая и Сальвадора. Как рассказали в МВД, незадолго до этого в одном из мессенджеров парень нашел предложение о заработке. После непродолжительной переписки он согласился на условия кураторов – то есть, поступившие на счет подростка деньги он должен был обменивать на криптовалюту и отправлять заказчику.
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