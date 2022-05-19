Витебский школьник похитил 13 тысяч рублей с иностранных банковских карт

Как на него вышли оперативники - не сообщается. Известно только, что ему 17 лет, преступления совершались с октября по ноябрь 2021 года, пострадали почти 4 десятка человек - граждане Италии, Испании, Аргентины, Уругвая и Сальвадора. Как рассказали в МВД, незадолго до этого в одном из мессенджеров парень нашел предложение о заработке. После непродолжительной переписки он согласился на условия кураторов – то есть, поступившие на счет подростка деньги он должен был обменивать на криптовалюту и отправлять заказчику.