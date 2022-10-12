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Внимание! Милиция разыскивает женщину, которая забрала забытый телефон
Милиция разыскивает женщину, которая забрала забытый телефон. Инцидент произошел утром еще 5 сентября в зале ожидания вокзала в Молодечно. Владелец смартфона по невнимательности оставил его на скамейке, а когда вернулся, гаджета на месте не было. Оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения, оказалось, телефон забрала неизвестная женщина. Если человек на видео вам знаком или вы располагаете какой-либо информацией о ее местонахождении, просьба сообщить по телефону: /025/ 997 91 18; /0176/ 77 16 56 или 102. Конфиденциальность гарантируется.
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