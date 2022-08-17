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Внимание, розыск! В Дзержинском районе продолжаются поиски пожилого рыбака из пос. Энергетиков
Милиция Минского региона просит о помощи разыскать пенсионера из поселка Энергетиков - это Дзержинский район. Номера телефонов, по которым стоит позвонить, если вы вдруг узнали этого мужчину или знаете, где он сейчас может быть: /029/ 169 69 51, /029/ 507 68 22 или 102. Особые приметы: передвигается при помощи двух тростей. Известно, что 2 августа около полудня 75-летний Валерий Михайлович на автомобиле ВАЗ вишневого цвета уехал на рыбалку. До теперешнего момента о его местонахождении ничего не известно.
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