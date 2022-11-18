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Внимание! Розыск! В Молодечно ищут мужчину, который обокрал магазин

В Молодечно разыскивают мужчину, которого подозревают в краже из магазина. Инцидент произошел еще 15 ноября около 9 вечера в супермаркете по улице Виленской. А момент кражи попал на камеру видеонаблюдения. Так, находясь в торговом зале, посетитель взял со стеллажа бутылку со спиртным и, спрятав в карман куртки, ретировался. Если вам известна какая-либо информация о мужчине, просьба сообщить в милицию.

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