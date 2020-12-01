Внушительную партию спирта изъяли в Ивацевичском районе

Груз объемом в 3 тысячи литров. Транспортировали высокоградусный напиток на автомобиле "ивеко" - за рулем 31 -летний местный житель. В салоне машины оперативники нашли 600 канистр, каждая по пять литров. Емкости были заполнены спиртом. Документов на продукцию у перевозчика не было. По информации водителя, эта партия предназначалась для личного пользования. К слову, стоимость горючей жидкости не менее 60 тысяч рублей. Груз изъят.