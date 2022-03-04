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Во время проверки деревообрабатывающего предприятия в Слонимском районе был установлен ряд нарушений
Полный цикл - от зарплат в конвертах до хищения древесины. Именно к таким выводам пришли сотрудники финансовой милиции после проверки деревообрабатывающего предприятия в Слонимском районе. Как установили в ДФР, предприниматель начал работать в 2019 году - занимался распиловкой и сушкой леса, изготовлением пиломатериалов. Продавали товар на внутреннем и внешнем рынке. При этом мониторинг показал, что большинство сотрудников работали неофициально, соответственно получали зарплату в конвертах. Ущерб от уклонения от уплаты страховых взносов и перечисления подоходного налога превысил более 40 тысяч рублей. Более того, частник буквально похищал древесину. Был составлен договор с местным хозяйством по распиловке леса - древесину должны были вернуть лесхозу, но часть дерева просто пропадала.
Работники ДФР выяснили, что на протяжении всего периода переработки лесоматериала, принадлежащего лесхозу, директор ООО изготавливал заготовки (доски толщиной около 10 см) для собственных нужд, из которых в дальнейшем производил ящики, отгружая их на экспорт. Кроме этого, он продавал фактически принадлежащий лесхозу лес-кругляк в адрес иных субъектов хозяйствования (документы по этим сделкам после доставки груза и вовсе исчезали и не отражались в бухгалтерском учете). Удалось установить и клиентов директора ООО, которые рассказали, что договориться о покупке древесины можно было в соответствующем телеграм-канале. Всего собственник деревообрабатывающего предприятия незаконно присвоил свыше 480 куб. м древесины на сумму более 40 тыс. рублей. Ее реализация по действующим ценам для коммерческих структур принесла бы лесхозу в несколько раз больше прибыли. В отношении руководителя ООО возбуждено уголовное дело по факту присвоения и растраты.
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