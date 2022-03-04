Во время проверки деревообрабатывающего предприятия в Слонимском районе был установлен ряд нарушений

Работники ДФР выяснили, что на протяжении всего периода переработки лесоматериала, принадлежащего лесхозу, директор ООО изготавливал заготовки (доски толщиной около 10 см) для собственных нужд, из которых в дальнейшем производил ящики, отгружая их на экспорт. Кроме этого, он продавал фактически принадлежащий лесхозу лес-кругляк в адрес иных субъектов хозяйствования (документы по этим сделкам после доставки груза и вовсе исчезали и не отражались в бухгалтерском учете). Удалось установить и клиентов директора ООО, которые рассказали, что договориться о покупке древесины можно было в соответствующем телеграм-канале. Всего собственник деревообрабатывающего предприятия незаконно присвоил свыше 480 куб. м древесины на сумму более 40 тыс. рублей. Ее реализация по действующим ценам для коммерческих структур принесла бы лесхозу в несколько раз больше прибыли. В отношении руководителя ООО возбуждено уголовное дело по факту присвоения и растраты.

Сергей Туптало, начальник Слонимского межрайонного отдела УДФР КГК Беларуси