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Во время ремонтных работ в колодце погиб мужчина
Трагедия произошла накануне вечером. Как известно, звонок о помощи в службу спасения Борисова поступил вечером. Женщина рассказала, что ее муж спустился в канализационный колодец по лестнице отремонтировать кирпичную стену, почувствовал себя плохо и упал на дно. Глубина сооружения 3 метра. Сама она помощь супругу оказать не в состоянии. Спасатели достали мужчину уже в бессознательном состоянии, передали медикам. Врачи скорой помощи констатировали смерть мужчины.
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