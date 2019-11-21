Во время ремонтных работ в колодце погиб мужчина

Трагедия произошла накануне вечером. Как известно, звонок о помощи в службу спасения Борисова поступил вечером. Женщина рассказала, что ее муж спустился в канализационный колодец по лестнице отремонтировать кирпичную стену, почувствовал себя плохо и упал на дно. Глубина сооружения 3 метра. Сама она помощь супругу оказать не в состоянии. Спасатели достали мужчину уже в бессознательном состоянии, передали медикам. Врачи скорой помощи констатировали смерть мужчины.



