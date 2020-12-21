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Во время рыбалки в Полоцком районе утонули отец и сын
Несчастный случай произошел накануне на озере Щаты. Двое мужчин вышли на тонкий лед, чтобы половить рыбу, и провалились в водоем. Об этом сообщил третий рыбак, это он позвонил спасателям. Мужчина не смог самостоятельно помочь товарищам выбраться на берег и вызвал помощь. Бойцы МЧС вытащили из воды тела погибших - отца и сына 1948-го и 1980 года рождения. И не лишним будет сказать, что стоит быть предельно осторожными на водоемах. Оттепель истончает слой льда, и ходить по нему небезопасно. Лучше воздержаться от подледной рыбалки пока не наступят морозы. Не посещать водоемы в одиночку и следить, чтобы дети не играли вблизи рек, озер и прудов. Ни с родителями, ни тем более одни.
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