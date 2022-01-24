Во время вечеринки в одной из квартир Бобруйска пропало 1 300 долларов - виновные задержаны

Эксперты помогли оперативникам выйти на след подозреваемого. Ведомство озвучило подробности квартирной кражи в Бобруйске. В милицию обратился 36-летний житель города. Он рассказал, что из семейной копилки пропали деньги. В канун Нового года семья уехала на дачу, дома осталась только 16-летняя дочь. Она не признавалась, что воспользовалась моментом и устроила вечеринку с друзьями. Но обман выдали фото и видео с этой пати на ее мобильном телефоне. Оказалось, что в гости к девушке пришли не только хорошо знакомые ей люди, но и так называемые друзья друзей. Из коробки, в которой хранилась валюта в шкафу в комнате дочери, исчезли 1 300 долларов, остались только купюры номиналом 1 и 2 доллара.

Задержанным парням от 16 до 18 лет, это жители Бобруйска. Возбуждено уголовное дело. Еще одна интересная деталь - потерпевший добавил, что за несколько недель до этого обнаружил пропажу в 1 300 евро, но не стал заявлять в органы внутренних дел в надежде, что это всего лишь собственная забывчивость.