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Во время застолья из квартиры пропали более десяти золотых и серебряных украшений на сумму более 5 тысяч рублей
Пока супруга была в больнице, ее муж устроил застолье, во время которого из дома украли драгоценности. Веселье растянулось на несколько дней, и за это время в гости успели зайти несколько десятков желающих выпить. После того как мужчина вышел из запоя, он узнал, что из квартиры пропали более десяти золотых и серебряных украшений жены на сумму более 5 тысяч рублей.
Возвращать украденное, а заодно искать вора пришлось сотрудникам уголовного розыска Октябрьского РОВД. Сыщикам пришлось отработать довольно широкий круг подозреваемых. В результате усилия милиционеров вывели на след злоумышленника. Им оказался 33-летний ранее судимый житель областного центра. Он сообщил, что заприметил шкатулку с ювелирными изделиями во время очередного застолья. Дождавшись, когда хозяин уснет, воришка забрал ее себе. Часть украденного мужчина успел реализовать через скупщиков. Подозреваемый задержан, следователями в отношении него возбуждено уголовное дело.
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