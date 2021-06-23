Во время застолья из квартиры пропали более десяти золотых и серебряных украшений на сумму более 5 тысяч рублей

Пока супруга была в больнице, ее муж устроил застолье, во время которого из дома украли драгоценности. Веселье растянулось на несколько дней, и за это время в гости успели зайти несколько десятков желающих выпить. После того как мужчина вышел из запоя, он узнал, что из квартиры пропали более десяти золотых и серебряных украшений жены на сумму более 5 тысяч рублей.