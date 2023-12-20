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Водитель автобуса насмерть сбил пешехода в Гомеле

В Гомеле автобус насмерть сбил пешехода. Накануне водитель МАЗа ехал по ул. Косарева и при повороте направо не заметил мужчину, который переходил проезжую часть на зеленый сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

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