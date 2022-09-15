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Водитель бензовоза сливал и продавал дизтопливо - встречи назначал в лесу
Правоохранители Гомеля вычислили водителя бензовоза, который сливал и продавал дизтопливо. При помощи специального устройства мужчина корректировал пробег и списывал излишки.
Первоначально оперативникам поступила информация о том, что двое местных жителей покупают солярку у работника госпредприятия по цене, которая значительно ниже рыночной. В поле зрения попал 36-летний водитель бензовоза.
Уже известно, что мужчина систематически созванивался с покупателями и назначал встречи, как правило, в лесу. Там сливал топливо и продавал. При совершении очередной сделке все ее участники были задержаны. По предварительным подсчетам, фигурант реализовал более тонны горючего - ущерб составил свыше 2 тыс. рублей. В отношении шофера возбуждено уголовное дело. Действиям покупателей также будет дана правовая оценка.
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