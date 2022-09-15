Водитель бензовоза сливал и продавал дизтопливо - встречи назначал в лесу

Первоначально оперативникам поступила информация о том, что двое местных жителей покупают солярку у работника госпредприятия по цене, которая значительно ниже рыночной. В поле зрения попал 36-летний водитель бензовоза.

Уже известно, что мужчина систематически созванивался с покупателями и назначал встречи, как правило, в лесу. Там сливал топливо и продавал. При совершении очередной сделке все ее участники были задержаны. По предварительным подсчетам, фигурант реализовал более тонны горючего - ущерб составил свыше 2 тыс. рублей. В отношении шофера возбуждено уголовное дело. Действиям покупателей также будет дана правовая оценка.