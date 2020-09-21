Водитель "Киа" не был пристегнут, столкнулся с лосем и протаранил "Пежо" на встречке

Жуткая авария в Минском районе. Вчера водитель "Киа" столкнулся с лосем, после этого выехал на встречку и протаранил "Пежо". Оба водителя и пассажирка последнего авто погибли. ДТП произошло на автодороге Р-23 Минск - Микашевичи вблизи деревни Канютичи. По информации СК, с травмами также госпитализирован 13-летний пассажир французской машины. Установлено, что водитель "Киа" не был пристегнут. Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП.