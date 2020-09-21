3.40 RUB
3.40 USD
3.59 EUR
Водитель "Киа" не был пристегнут, столкнулся с лосем и протаранил "Пежо" на встречке
Жуткая авария в Минском районе. Вчера водитель "Киа" столкнулся с лосем, после этого выехал на встречку и протаранил "Пежо". Оба водителя и пассажирка последнего авто погибли. ДТП произошло на автодороге Р-23 Минск - Микашевичи вблизи деревни Канютичи. По информации СК, с травмами также госпитализирован 13-летний пассажир французской машины. Установлено, что водитель "Киа" не был пристегнут. Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП.
Президент
Все
Александр Лукашенко принял с докладом главу Администрации Президента
Лукашенко попросил журналистов кое-что передать руководителям СМИ
"Уже достаточно" - Лукашенко высказался о собранных 1,5 млн подписей за его выдвижение на выборах
Лукашенко на встрече с инициативной группой: Честно мне напишите, что сказали люди
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Запад не оставляет Грузию в покое. В Тбилиси прибудет миссия по изучению прошедших выборов
Захарова: Евромайдан в Украине был проплачен Западом для выкачивания ресурсов из страны
Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта
За счет чего Трамп собирается сделать Америку снова великой
Регионы
Все
Происшествия
Все