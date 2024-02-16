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Водитель "лады" сбил 9-летнюю девочку на ул. Петра Глебки в Минске

20-летний водитель автомобиля Lada, двигаясь по прилегающей территории ул. П. Глебки вблизи дома №5, совершил наезд на 9-летнюю девочку, когда та пересекала проезжую часть по пешеходному переходу с матерью. Почему шофер не заметил ребенка, выясняют в ГАИ. Девочка была доставлена в больницу.

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