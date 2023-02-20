Ночное ДТП в Минске - водитель Mercedes не уступил дорогу

Ночное ДТП на пересечении улицНемига и Городской вал в Минске. Водитель автомобиля Mercedes не уступил дорогу и попал ваварию. По предварительным данным около 23:15 29-летний водитель автомобиля Mercedes при повороте налево не уступил дорогу встречному Volkswagen. Столкновения было не избежать. С места происшествия медики для обследования увезли в больницу пассажиров такси.