Водитель с партией в 3,5 тысячи пачек сигарет задержан в Добрушском районе

Милиция сегодня рассказала обстоятельства дела. Легковой Renault Logan на российских номерах остановили еще в конце апреля на контрольно-пропускном пункте. Проверку проводили и дорожная милиция, и оперативники БЭП, и пограничники. За рулем 47-летний житель одного из поселков Злынковского района Брянской области, в салоне его авто было 3 тысячи 470 пачек белорусских сигарет. Документов на столь большой груз у россиянина не нашлось.