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Водитель слил более 390 литров дизеля по карте для служебного автомобиля

Служба БЭП Минска задержала 35-летнего водителя одного из предприятий. Мужчину подозревают в хищении топлива. В частности, используя электронную карту для заправки закрепленного служебного автомобиля, водительслил более 390 литров дизеля.

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