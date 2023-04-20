Водитель столичного завода похищал глазированные сырки, молоко, творог, кефир, сыр

Глазированные сырки, молоко, творог, кефир, сыр - это ассортимент продукции одного столичного завода, которую похищал водитель предприятия. Незаконную схему выявили сотрудники БЭП. Сообщается, что 29-летний работник получал на складе товар, который по маршрутному листу развозил в торговые объекты. Однако не доезжая до пунктов назначения, мужчина забирал из партий по несколько позиций товара.