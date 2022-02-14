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Водитель такси на МКАД снес фонарный столб - вероятно, уснул за рулем

Уснул за рулем - это предварительная версия аварии на МКАД. Минувшим утром водитель такси в районе улицы Уборевича снес фонарный столб. От удара осветительная мачта надломилась и упала на дорогу. В результате ДТП пострадали шофер и пассажир, с травмами их госпитализировали.

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