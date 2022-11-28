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Водитель такси в Минске не поддался на предложение телефонных аферистов

Не поддался на предложение телефонных аферистов и вернул деньги. В столице 21-летний водитель такси получил заказ от девушки, которая попросила забрать у ее матери пакет с вещами. Молодой человек согласился подняться на этаж, где живет пенсионерка, взял посылку и повез по другому адресу. Однако когда таксист подъехал к месту назначения, с ним связались неизвестные и предложили сделку: он отправляет лежащие в пакете деньги на их карту, а себе берет за услугу 200 долларов. Водитель понял, что ему звонят мошенники, отказался выполнять их условия и вернул все пенсионерке.

Сыщики выяснили, что более 1,5 тысячи долларов и 1 тысячи рублей едва не лишилась 72-летняя минчанка, поверившая телефонным аферистам. Напоминаем: лицо, добровольно отказавшееся от совершения преступления, не подлежит привлечению к уголовной ответственности.
Андрей Фролов первый заместитель начальника Ленинского РУВД Минска


Напомним, накануне в ГУВД заявили, что за последнее время были задержаны семь водителей такси различных сервисов. Они забирали деньги у обманутых аферистами людей и отвозили их по другим адресам. Двоих подозреваемых взяли с поличным, остальные успели передать посредникам крупную сумму - в общей сложности более 22 тысяч долларов.

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