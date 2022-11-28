Водитель такси в Минске не поддался на предложение телефонных аферистов

Не поддался на предложение телефонных аферистов и вернул деньги. В столице 21-летний водитель такси получил заказ от девушки, которая попросила забрать у ее матери пакет с вещами. Молодой человек согласился подняться на этаж, где живет пенсионерка, взял посылку и повез по другому адресу. Однако когда таксист подъехал к месту назначения, с ним связались неизвестные и предложили сделку: он отправляет лежащие в пакете деньги на их карту, а себе берет за услугу 200 долларов. Водитель понял, что ему звонят мошенники, отказался выполнять их условия и вернул все пенсионерке.