Водитель такси в Минске уехал на машине клиента

Уехал на машине клиента водитель такси в Минске. В милицию обратился минчанин, который рассказал, что ночью пропало его авто Geely Atlas. Кроссовер был припаркован во дворе дома. Вскоре авто нашли сотрудники милиции в нескольких кварталах от того места, где транспорт был припаркован изначально. Во время разбирательства владелец машины вспомнил, что в конце прошлого года он возвращался из гостей и по пути домой потерял один комплект ключей от авто.