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Водитель такси возила клиентов в аэропорт, а по дороге забирала закладки

Задержана 36-летняя шофер столичной службы такси. Женщина попалась в лесу в тот момент, когда забирала из тайника две закладки с мефедроном. Со слов самой фигурантки, она уже на протяжении полутора лет употребляет психотропы. Известно, что ранее задержанная к уголовной ответственности не привлекалась. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

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