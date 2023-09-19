Водитель такси возила клиентов в аэропорт, а по дороге забирала закладки

Задержана 36-летняя шофер столичной службы такси. Женщина попалась в лесу в тот момент, когда забирала из тайника две закладки с мефедроном. Со слов самой фигурантки, она уже на протяжении полутора лет употребляет психотропы. Известно, что ранее задержанная к уголовной ответственности не привлекалась. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.