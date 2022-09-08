Водитель в Кобрине едва не протаранил машину охраны, попытался скрыться - началась погоня

Шофер подшофев Кобрине едва не протаранил машину охраны. Правоохранители на служебном авто ехали по маршруту патрулирования, когда встречная машина буквально вырулила в лобовую через сплошную линию разметки. Водитель спецтранспорта попытался уйти от столкновения, однако не получилось, было повреждено боковое стекло. Нарушитель попытался скрыться, началась погоня. В итоге он был задержан, это 30-летний местный житель. Как выяснилось, за руль он сел пьяным - медосвидетельствование показало 1,7 промилле алкоголя. В отношении мужчины составлены административные протоколы.