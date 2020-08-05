Свыше 3 с половиной промилле - еще одного водителя-бесправника выявили в Борисове. В дежурную часть позвонили очевидцы и рассказали о пьяной женщине за рулем. Экипаж ГАИ остановил "Рено-Меган", в которой находилась 34-летняя местная жительница и трое ее детей. При этом 5-месячный сын во время поездки был на руках у старшей дочери. Освидетельствование показало сильное опьянение водителя. Ранее женщина уже привлекалась к ответственности за пьяную езду.



