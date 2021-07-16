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Водителя, который перевозил без документов почти 2 т лома черных металлов, остановили в Горецком районе

Водителя, который перевозил без документов почти две тонны лома черных металлов остановили в Горецком районе. За рулем фургона находился 35-летний не работающий мужчина. С его слов черные металлы он собирал по деревням и планировал сдать в пункт приема.

В Минске милиционерам сообщили, что двое человек похищают цветной металл с промышленного предприятия.


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