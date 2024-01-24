Водителя с четырехкратным превышением алкоголя задержали в Минске

Четырехкратное превышение алкоголя показало освидетельствование у водителя в Минске. На улице Долгобродской экипаж ГАИ остановил "опель", инспектор учуял в салоне запах спиртного и доставил водителя для проверки. Алкотестер показал свыше 1,2 промилле. Мужчине грозит штраф 8000 рублей и лишение прав на 5 лет.